2017 01 01 11:40:28

У новорічну ніч у Полтавській області трапилось три ДТП та пожежа у господарчому будинку.

Так, 1 січня о пів на п’яту ранку надійшло повідомлення про пожежу у господарській будівлі приватного господарства у селі Малютинці Пирятинського району. На місце події було направлені рятувальники.

Пожежу було локалізовано о 05:30, а ліквідовано — о 06:56. Внаслідок пожежі вогнем знищено близько 1,5 тонни пшениці, що знаходилась на даху та конструкцію будівлі на площі 35 квадратних метри.

До гасіння залучили дві одиниці техніки та сім співробітників особового складу. Причина пожежі встановлюється. Травмованих та загиблих внаслідок події немає.

А 31 грудня у селі Бутенки Кобеляцького району водій автомобіля марки „Ауді“, 39-річний чоловік в’їхав у дерево. Внаслідок ДТП він загинув, а тіло доставили до Кобеляцького бюро судово-медичної експертизи, повідомили в ГУ ДСНС в області.