2017 01 03 19:51:58

У ніч на 4 січня в небі можна буде побачити унікальне явище

Над Землею з великою швидкістю пронесеться метеоритний потік Квадрантіди. Небесні тіла будуть рухатися по 100 штук на годину. Астрономи відзначають, що умови,для спостереження за явищем будуть сприятливі.

Назву цьому метеоритному дощу дали за місцем знаходження на небосхилі в сузір’ї Настінного Квадранта, яке не включили в сучасний список Міжнародного астрономічного союзу. До слова, подібне явище має циклічність і проноситься над планетою щорічно, повідомляє РБК-Україна.

