У NASA змоделювали посадку на Плутон 

У NASA за допомогою знімків з космічного апарата змоделювали посадку на Плутон.
Про це повідомляє офіційний сайт Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору.
Посадку на Плутон змоделювали за допомогою більш ніж 100 знімків, зроблених космічним апаратом NASA New Horizons протягом шести тижнів після наближення і обльоту Плутона у 2015 році.
У фільмі видно увесь шлях до Плутона, починаючи від найвіддаленіших фотографій, де він здається лише цяткою, до крупних планів планети і її супутника Харона, а також посадки космічного апарата Sputnik Planitia на береговій лінії карликової планети.
Для більше реалістичної картинки, вченим місії довелося інтерполювати деякі чорно-білі кадри та забрати на знімках туманність, аби Плутон виглядав якомога чіткіше, також зімітували найбільш правдивий колір планети.
Фотографії Плутона, які були використані у відео, зроблені за допомогою потужних телескопічних камер, повідомляє УНН.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:np.pl.ua@gmail.com, тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+