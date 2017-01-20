2017 01 20 12:23:00

У NASA змоделювали посадку на Плутон

У NASA за допомогою знімків з космічного апарата змоделювали посадку на Плутон.

Про це повідомляє офіційний сайт Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору.

Посадку на Плутон змоделювали за допомогою більш ніж 100 знімків, зроблених космічним апаратом NASA New Horizons протягом шести тижнів після наближення і обльоту Плутона у 2015 році.

У фільмі видно увесь шлях до Плутона, починаючи від найвіддаленіших фотографій, де він здається лише цяткою, до крупних планів планети і її супутника Харона, а також посадки космічного апарата Sputnik Planitia на береговій лінії карликової планети.

Для більше реалістичної картинки, вченим місії довелося інтерполювати деякі чорно-білі кадри та забрати на знімках туманність, аби Плутон виглядав якомога чіткіше, також зімітували найбільш правдивий колір планети.

Фотографії Плутона, які були використані у відео, зроблені за допомогою потужних телескопічних камер, повідомляє УНН.