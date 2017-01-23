У Миргороді відзначили День Соборності України (ФОТО)
У Сквері козацької слави відбулися урочистості з нагоди Дня Соборності України. Про це повідомили у Миргородській міській раді.
Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України, звертаючись до миргородців сказав міський голова Сергій Соломаха. Мер міста підкреслив значимість історичної дати та героїчну боротьбу українців за цілісність свої держави. Сергій Соломаха подякував нинішнім захисникам, які боронять суверенітет на Сході та захищають мир і спокій миргородців.
В урочистій атмосфері відбулося підняття державного прапору. Хвилиною мовчання патріотично налаштовані учасники мітингу вшанували борців за Незалежність та поклали квіти до пам’ятника козакові та меморіальних дошок Миколі Лемику та Героям Небесної Сотні. Продовжилися святкові заходи переглядом тематичної виставки в Миргородському краєзнавчому музеї. В експозиції представлені портрети миргородців, які загинули на Сході України.
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