2017 01 12 15:24:49

У Миргороді відкрили комунальну аптеку (ФОТО)

ПОКП “Полтавафарм” відроджує центральну районну аптеку Миргородщини. Сьогодні у Миргороді відбулося урочисте відкриття комунальної аптеки №71 за адресою вул. Гоголя, 123. Головна відмінність аптечних закладів “Полтавафарм” – їх соціальна спрямованість. Спеціальні знижки передбачені для пенсіонерів, людей з вадами слуху та інших соціально вразливих категорій населення, повідомляють у міськраді.

За словами в.о. директора ПОКП “Полтавафарм”, депутата Полтавської обласної ради Валерія Прядка, робота аптеки №71 покликана не лише задовольнити попит населення на якісні і доступні ліки. Військовослужбовці АТО, ветерани другої світової війни та воїни-інтернаціоналісти тут матимуть змогу придбати ліки з мінімальною націнкою – 5% до закупівельної ціни. Знижки не обмежуються лише ліками, а стосуються всього асортименту продукції, що реалізовуватиметься в цій аптеці.

В урочистому заході також взяли участь голова постійної комісії Полтавської облради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення Людмила Овчаренко, перший заступник Миргородського міського голови Сергій Швайка, заступник Миргородського міського голови, депутат обласної ради Костянтин Кірпосенко, голова Миргородської райдержадміністрації Юрій Коваленко, голова Миргородської районної ради Леонід Яринич.