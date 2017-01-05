2017 01 05 08:30:23

У Миргороді відкрили капітально відремонтоване рентгенологічне відділення

Новий 2017 рік для Миргородщини розпочався із приємної і важливої події. Сьогодні у комунальному закладі «Миргородський центр первинної медико-санітарної допомоги» відкрили капітально відремонтоване рентгенологічне відділення та презентували сучасний рентгенологічний комплекс.

На ремонт центру з районного бюджету виділили майже 480 тисяч гривень. А от сучасний цифровий рентгенологічний комплекс придбали завдяки тому, що на ідею голови Миргородської райдержадміністрації Юрія Коваленка відгукнулися керівники агропідприємств району — і зібрали 2 мільйони 143 тисяч гривень на його закупівлю.

— Це той приклад, коли співпрацюють бізнес і всі гілки влади — міської, районної, депутати міської та районної ради, концентрують свої зусилля та фінансові ресурси, щоб медицина вийшла на вищий рівень, а мешканці району отримували якісні медичні послуги, — прокоментував голова Полтавської ОДА Валерій Головко, якого запросили до Миргорода з такої нагоди.

Очільник області подякував присутнім на відкритті аграріям за те, що вони витратили кошти, які могли б укласти в розвиток бізнесу, на благо громади та своїх земляків.

— Сьогоднішня подія надзвичайно важлива для всього району і для міста Миргород, — додав Валерій Головко. — Нині триває серйозна медична реформа, проте не завжди і в держави, і в органів місцевого самоврядування є достатньо коштів, щоб придбати сучасне обладнання. Але саме воно дозволяє вчасно виявити хворобу, провести якісне обстеження і упередити розвиток недуги, вчасно пролікувати людину.

Встановлений рентгенівський діагностичий комплекс «INDIagraf» вітчизняного виробництва. Виробник — ТОВ «Завод рентгенівського обладнання «КВАНТ» (м. Харків), котрий обслуговуватиме комплекс і вже провів відповідне навчання для персоналу. Внутрішнє «начиння» — канадського та японського виробництва.

Як прокоментувала головний лікар Миргородського центру первинної медико-санітарної допомоги Лідія Павленко, комплекс дозволяє робити флюорографію грудної клітки пацієнта та усі види рентгенографічних обстежень в положенні стоячи, сидячи або лежачи. До цього обстеження проводили на апаратурі, випущеній ще у 1986 році.

— Тепер пацієнтам не потрібно купувати плівку і можна забути про чимало незручностей, — говорить Лідія Павленко. — Адже цифровий комплекс обладнано відповідною апаратурою, яка роздруковує знімки на кольоровому принтері. Окрім того, за бажанням пацієнта, його знімки можна скинути на диск. У комп’ютері вже заведено базу даних, дільниці, всі села району, прізвища лікарів. Тобто пацієнт називає своє прізвище, а система автоматично видає його дільницю, лікаря. Знімки зберігаються на жорсткому диску до 3 місяців, а далі архівуються. Інформація зберігається 25 років.

До речі, реконструкція відділення проводилася з дотриманням усіх санітарно-епідеміологічних та радіологічних норм та на основі розроблених проектів ДП «НДІ «Проектреконструкція» Мінрегіону України. Для безпеки пацієнтів та медперсоналу встановили спеціальні свинцеві вікна, віконниці, захищена підлога та стеля. Є відокремлена щитова та автономне освітлення. Як прокоментував заступник директора Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА Юрій Курилко, комплекс, встановлений у поліклініці КЗ «Миргородський ЦПМСД» обслуговуватиме мешканців усього району і на всіх рівнях надання медичної допомоги — від первинної до вторинної.