2017 01 23 13:04:25

У Миргороді відбулося виїзне засідання постійної комісії облради з питань освіти, науки та культури

Днями на базі ДОЦ “Миргородський” Полтавської обласної ради відбулося виїзне засідання постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки та культури. У засіданні, яке вів голова комісії Сергій Шевчук, взяли участь заступник голови обласної ради Анатолій Ханко, заступник голови облдержадміністрації Олег Пругло, секретар комісії Валентина Крутько, депутати-члени комісії: Петро Ворона, Олександр Путря, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, обласних закладів освіти та культури, представники громадськості. Про це повідомили у Полтавській обласній раді.

Відповідно до порядку денного, комісія розглянула питання, які внесені до порядку денного пленарного засідання тринадцятої сесії обласної ради сьомого скликання.

Першим розглядалося питання про керівників суб’єктів господарювання спільної власності територіальних громад області щодо переукладання трудових контрактів.

Також депутати розглянули питання про затвердження Обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017 – 2020 роки та внесення змін до програми «Опікуємося освітою» на 2017 – 2020 роки та рекомендували Департаменту освіти і науки облдержадміністрації внести зміни та, враховуючи зауважень постійної комісії, підтримати дану программу на черговій сесії обласної ради.

Депутати підтримали питання: щодо внесення змін до Положення про Полтавську обласну премію імені Володимира Степанюка; про затвердження Положення про Полтавську обласну премію імені Леоніда Бразова у новій редакції.

Потому депутити заслухали звіт в.о. директора Полтавського обласного комунального підприємства прикладних інформаційних технологій “Освітаінфоком” Гусєва І.В. та обговорили план роботи постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки та культури на 2017 рік.

Члени комісії обговорили питання про звернення щодо діяльності директора Клюшниківської середньої школи Миргородського району та запропонували доручити Департаменту освіти і науки облдержадміністрації створити виїздну комісію із залученням депутатів обласної ради для вивчення даної проблематики.