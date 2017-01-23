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Полтавщина, Суспільство



2017 01 23 13:04:25

У Миргороді відбулося виїзне засідання постійної комісії облради з питань освіти, науки та культури

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Днями на базі ДОЦ “Миргородський” Полтавської обласної ради відбулося виїзне засідання постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки та культури. У засіданні, яке вів голова комісії Сергій Шевчук, взяли участь заступник голови обласної ради Анатолій Ханко, заступник голови облдержадміністрації Олег Пругло, секретар комісії Валентина Крутько, депутати-члени комісії: Петро Ворона, Олександр Путря, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, обласних закладів освіти та культури, представники громадськості. Про це повідомили у Полтавській обласній раді.

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Відповідно до порядку денного, комісія розглянула питання, які внесені до порядку денного пленарного засідання тринадцятої сесії обласної ради сьомого скликання.

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Першим розглядалося питання про керівників суб’єктів господарювання спільної власності територіальних громад області щодо переукладання трудових контрактів.

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Також депутати розглянули питання про затвердження Обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017 – 2020 роки та внесення змін до програми «Опікуємося освітою» на 2017 – 2020 роки та рекомендували Департаменту освіти і науки облдержадміністрації внести зміни та, враховуючи зауважень постійної комісії, підтримати дану программу на черговій сесії обласної ради.

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Депутати підтримали питання: щодо внесення змін до Положення про Полтавську обласну премію імені Володимира Степанюка; про затвердження Положення про Полтавську обласну премію імені Леоніда Бразова у новій редакції.

Потому депутити заслухали звіт в.о. директора Полтавського обласного комунального підприємства прикладних інформаційних технологій “Освітаінфоком” Гусєва І.В. та обговорили план роботи постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки та культури на 2017 рік.

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Члени комісії обговорили питання про звернення щодо діяльності директора Клюшниківської середньої школи Миргородського району та запропонували доручити Департаменту освіти і науки облдержадміністрації створити виїздну комісію із залученням депутатів обласної ради для вивчення даної проблематики.

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