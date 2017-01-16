2017 01 16 11:33:30

У Миргороді від вогнепального поранення загинув 26-річний військовослужбовець

Учора до Миргородського відділу поліції надійшло повідомлення про загибель від вогнепального поранення 26-річного капітана контрактної служби. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.

На місці події було виявлено тіло військовослужбовця з тілесними ушкодженнями у вигляді вогнепального поранення.

За даним фактом в Миргородському відділі поліції відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Встановлюються обставини та причини трагедії, триває досудове розслідування.