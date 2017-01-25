2017 01 25 10:22:31

У Миргороді стало більше багатодітних родин

У 2016 році міським відділом ДРАЦС ГТУЮ у Полтавській області зареєстровано 386 народжених дітей, у 2015 – 402 новонароджених дитини. Збільшення випадків народження позашлюбних дітей. У 2016 році зросла кількість багатодітних сімей до 54. Троє діток – у 37 сім’ях, четверо – у 12, у 2-х сім’ях народилась п’ята дитина та є три сім’ї, в яких народилась шоста, сьома, навіть, восьма дитина. Двійнятами у 2016 році порадувала тільки одна сім’я. Тоді як у 2015 році було всього 37 багатодітних сімей: троє діток – у 26 сім’ях, четверо – у 7, 5 – у 2, у 1 сім’ї народилась шоста дитина, а в одній сім’ї – 7. Проте двійнятами в 2015 році порадували 6 сімей. Про це повідомили у Миргородській міськраді.

Із метою створення сприятливих умов, спрямованих на спрощення доступу громадян до адміністративних послуг щодо державної реєстрації народження дитини, на виконання наказу Міністерства юстиції України Головним територіальним управлінням юстиції у Полтавській області з березня 2016 року запроваджено в акушерсько-гінекологічному відділенні Миргородської центральної районної лікарні новий сервіс, який передбачає прийняття працівниками відділу документів, необхідних для проведення державної реєстрації народження дитини та видачу відповідного свідоцтва. За цей період послугою скористалось 195 осіб. Відділом у 2016 році зареєстровано 616 смертей, а за 2015 рік – 623.

У 2016 році значно зменшилася кількість проведених державних реєстрацій шлюбу. Якщо у 2015 році було 512 реєстрацій, то в 2016 році – 364, що на 148 реєстрацій менше, ніж у минулому році.

Із метою вдосконалення порядку надання послуг громадянам, для зручності та уникнення черг запроваджено функціонування електронної форми попереднього запису громадян на прийом у наш відділ через веб-сайт ГТУЮ у Полтавській області http://www.just.gov.ua з питань державної реєстрації народження дитини; подачі заяви на державну реєстрацію шлюбу; подачі заяви на державну реєстрацію розірвання шлюбу або проставлення у паспорті відмітки про державну реєстрацію розірвання шлюбу на підставі рішення суду; отримання повторного свідоцтва про державну реєстрацію акта цивільного стану або витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Також із метою оптимізації процесу надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану запроваджено механізм подання фізичними особами до нашого відділу заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану з накладенням електронних цифрових підписів або звернень щодо формування таких заяв через мережу Інтернет із використанням веб-порталу “Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану” (www.minjust.gov.ua),- повідомили в міському відділі ДРАЦС ГТУЮ у Полтавській області.