2017 01 20 11:35:29

У Миргороді шахрай ошукав студента

До Миргородського відділу поліції, з повідомленням про незаконне заволодіння мобільним телефоном вартістю 1200 гривень звернувся 17-річний студент одного з навчальних закладів.

Заявник повідомив, що невідомий чоловік, під приводом термінового здійснення дзвінка, шахрайським способом заволодів його телефоном. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.

Володимир Река, начальник Миргородського відділу поліції говорить:

«За описом злочинця співробітники кримінальної поліції встановили, що до шахрайства прямо причетний 22-річний раніше судимий мешканець Миргородського району. Правопорушник надав зізнавальні свідчення слідчому і вказав, що телефон потерпілого здав до місцевого ломбарду. Речовий доказ поліцейськими вилучений і буде повернутий потерпілому».

За даним фактом в Миргородському відділі поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене повторно), що карається штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до ‘яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Шановні громадяни! Поліція вкотре закликає бути обачними та не довіряти стороннім особам! У разі, якщо ви стали жертвою шахрая, необхідно негайно звернутися до найближчого територіального відділу поліції або зателефонувати на лінію «102».