У Миргороді розгорнули 2 цілодобові пукти обігріву
У зв’язку зі зниженням температури повітря, недопущенням обморожень та інших травм мешканців та гостей міста, в м. Миргороді розгорнули 2 цілодобові пункти обігріву за адресами: вул. Гоголя, 167 (приміщення ДПРЧ-5), вул. Петрівська, 8 (мобільний пункт обігріву). Про це повідомили у Миргородській міській раді.
Додатково зігрітися можна у закладах з цілодобовим режимом роботи та на вокзалах: автовокзал (вул. Воскресінська,9), залізничний вокзал ( вул. Залізнична, 2).
Мешканців міста просять бути обачними й дотримуватись заходів безпеки, користуватися пунктами обігрівів, звертатися за допомогою до патрульних та лікарень.
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