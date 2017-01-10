2017 01 10 09:13:09

У Миргороді розгорнули 2 цілодобові пукти обігріву

У зв’язку зі зниженням температури повітря, недопущенням обморожень та інших травм мешканців та гостей міста, в м. Миргороді розгорнули 2 цілодобові пункти обігріву за адресами: вул. Гоголя, 167 (приміщення ДПРЧ-5), вул. Петрівська, 8 (мобільний пункт обігріву). Про це повідомили у Миргородській міській раді.

Додатково зігрітися можна у закладах з цілодобовим режимом роботи та на вокзалах: автовокзал (вул. Воскресінська,9), залізничний вокзал ( вул. Залізнична, 2).

Мешканців міста просять бути обачними й дотримуватись заходів безпеки, користуватися пунктами обігрівів, звертатися за допомогою до патрульних та лікарень.