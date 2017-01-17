2017 01 17 09:57:49

У Миргороді пролунала “Різдвяна коляда”

У Палаці культури курорту “Миргород” відбувся новорічний конкурс-фестиваль “Різдвяна коляда”. Про це повідомили у Миргородській міській раді.

Серед більше, ніж 50 учасників, миргородці зайняли призові міста. Гран-прі фестивалю отримала миргородка Марина Шевченко, яка неодноразово демонструвала свій талант на різноманітних заходах. Перше місце зайняла Елеонора Дишлева та Валерія Зінчук. Друге місце посіла Валерія Полянська.