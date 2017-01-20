У Миргороді проходить семінар ” Запуск регіонів: Донбас”

У Миргороді проходить семінар для представників органів місцевого самоврядування та громадянського суспільства міст обласного та районного значення Донецької та Луганської областей. Про це повідомили у Миргородській міській раді.

Миргород поділився напрацюваннями у рамках децентралізаційних процесів та співпраці з міжнародними донорами. Як повідомив міський голова Сергій Соломаха, місто задіяно у 15 різноманітних проектах. Ініціативи в дії презентувала начальник відділу муніципальних, ініціатив та енергоменеджменту Тетяна Усик.

Представниця Міністерства регіонального розвитку України Лідія Євтушенко докладно проінформувала про реформу з децентралізації влади в Україні, її особливості та етапи, труднощі та переваги, результати. Вона відзначила досвід Миргорода по залученню додаткових коштів для місцевого розвитку.

Депутат Вільнюської райради Вайдас Аугунас, який був запрошений на семінар як експерт, приємно вражений роботою Миргорода по поводженню з твердими побутовими відходами та розповів, як ця система працює в Європі. За круглим столом представники територіальних громад мали змогу отримати відповіді на актуальні запитання.

Проект «Запуск регіонів Донбасу» здійснюється Українським інститутом міжнародної політики у партнерстві з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України в рамках проекту Українська ініціатива зміцнення громадської довіри, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку ( USAID).