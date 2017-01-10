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Комуналка, Полтавщина, Суспільство



2017 01 10 16:08:05

У Миргороді продовжують розчищати вулиці від снігу (ФОТО)

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На розчистці доріг від снігу, який почав падати у суботу, працює 20 одиниць техніки: 10 КП “Спецкомунтранс”, інша – залучена на договірних умовах, – повідомив перший заступник міського голови Сергій Швайка.

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Загалом ситуація з розчисткою снігу в Миргороді – задовільна: всі дороги і в центрі, і на околицях – проїзні. Крім центральних вулиць, станом на 10 січня,  по разу прочищені всі вулиці, зараз техніка приступила до другої стадії очистки.

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“Своєчасному та якісному прибиранню вулиць заважає недостатня кількість власної комунальної техніки та недотримання мешканцями правил благоустрою. Не всі машини пристосовані до очистки під “нуль”- заважають колодязні люки, які зрізаються відвалами техніки. Припаркований приватний транспорт у невизначених місцях  та на узбіччях також не дозволяє якісно очистити територію. Засаджені вулиці деревами та перегородки з блоків біля міжбудинкових проїздів –  також перешкода для роботи техніки.  Комфортна зона для роботи машин – “прямокутник 4 на 3 метри”  та відсутність бетонних перегородок біля будинків. Розчистка вулиць і провулків міста продовжується”, – розповів Сергій Швайка, повідомляють у Миргородській міськраді.

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