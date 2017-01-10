2017 01 10 16:08:05

У Миргороді продовжують розчищати вулиці від снігу (ФОТО)

На розчистці доріг від снігу, який почав падати у суботу, працює 20 одиниць техніки: 10 КП “Спецкомунтранс”, інша – залучена на договірних умовах, – повідомив перший заступник міського голови Сергій Швайка.

Загалом ситуація з розчисткою снігу в Миргороді – задовільна: всі дороги і в центрі, і на околицях – проїзні. Крім центральних вулиць, станом на 10 січня, по разу прочищені всі вулиці, зараз техніка приступила до другої стадії очистки.

“Своєчасному та якісному прибиранню вулиць заважає недостатня кількість власної комунальної техніки та недотримання мешканцями правил благоустрою. Не всі машини пристосовані до очистки під “нуль”- заважають колодязні люки, які зрізаються відвалами техніки. Припаркований приватний транспорт у невизначених місцях та на узбіччях також не дозволяє якісно очистити територію. Засаджені вулиці деревами та перегородки з блоків біля міжбудинкових проїздів – також перешкода для роботи техніки. Комфортна зона для роботи машин – “прямокутник 4 на 3 метри” та відсутність бетонних перегородок біля будинків. Розчистка вулиць і провулків міста продовжується”, – розповів Сергій Швайка, повідомляють у Миргородській міськраді.