2017 01 09 09:51:59

У Миргороді оперативники місцевого відділу поліції в ході проведення санкціонованого судом обшуку за місцем проживання 28-річного миргородця, в кімнаті будинку виявили та вилучили особливо небезпечну психотропну речовину – «амфетамін» та холодну зброю – «кастет».

Поліцейськими вилучене направлено на дослідження.

Вирішується питання про внесення відомостей про дану подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 309 (незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту) та частиною 2 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.

Слідчі продовжують працювати над розслідуванням даних кримінальних правопорушень, вживають додаткових заходів для встановлення джерела походження вилученої зброї та наркотиків і мотиви їх зберігання.