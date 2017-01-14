До Миргородського відділу поліції звернулась 26-річна містянка з приводу крадіжки. Жінка повідомила, що невідома особа з її кімнати, розташованої у гуртожитку сімейного типу, викрала блендер.
Дільничні офіцери поліції встановили, що до крадіжки побутового приладу причетний 28-річний сусід потерпілої.
«Правопорушник зізнався, що скористався відсутністю господарки. Викрадений блендер продав знайомому, а гроші витратив на алкоголь», – уточнив начальник Миргородського відділу поліції Володимир Река.
Речовий доказ вилучено. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 850 гривень або виправні роботи строком до двох років, або позбавлення волі на строк до трьох років.
За матеріалами Миргородського відділу поліції ГУНП в Полтавській області
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