2017 01 05 09:38:11

У Миргороді обговорили продовження реконструкції стадіону “Старт”

Відбулася розширена робоча нарада щодо продовження реконструкційних робіт на головній спортивній базі Миргорода та прилеглої до неї території.

За словами міського голови Сергія Соломахи, ремонтні роботи на стадіоні “Старт” відбуваються за кошти державного та місцевого бюджетів. Більше двох мільйонів гривень спрямували на заміну сидінь на головній трибуні, перекриття даху підтрибунних приміщень. У минулому році почали ремонт підтрибунних приміщень з подальшою модернізацією системи теплопостачання. Про це повідомили у Миргородській міській раді.

Далі у плані реконструкції – облаштування футбольного поля зі штучним покриттям, ремонт огорожі та прилеглої території. За круглим столом обговорили ескізні пропозиції подальших ремонтних робіт, частину з яких мають виконати до початку футбольного сезону. Таке завдання поставив перед підлеглими Сергій Соломаха.