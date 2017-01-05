MENU
Полтавщина, Спорт, Суспільство



2017 01 05 09:38:11

У Миргороді обговорили продовження реконструкції стадіону “Старт”

imgcedea069306927fa6b679dc826f668bf

Відбулася розширена робоча нарада щодо продовження реконструкційних робіт на головній спортивній базі Миргорода та прилеглої до неї території.

За словами міського голови Сергія Соломахи, ремонтні роботи на стадіоні “Старт” відбуваються за кошти державного та місцевого бюджетів. Більше двох мільйонів гривень спрямували на заміну сидінь на головній трибуні, перекриття даху підтрибунних приміщень. У минулому році почали ремонт підтрибунних приміщень з подальшою модернізацією системи теплопостачання. Про це повідомили у Миргородській міській раді.

Далі у плані реконструкції – облаштування футбольного поля зі штучним покриттям, ремонт огорожі та прилеглої території. За круглим столом обговорили ескізні пропозиції подальших ремонтних робіт, частину з яких мають виконати до початку футбольного сезону. Таке завдання поставив перед підлеглими  Сергій Соломаха.

Мітки:

Loading...

46 queries in 0,387 seconds.