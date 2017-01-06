У Миргороді квартирантка поцупила у бабусі гроші з картки

В повідомленні йшлося, що невідома особа викрала картку і без відому зняла 1900 гривень готівкою.
Співробітники кримінальної поліції встановили, що до крадіжки причетна 18-річна квартирантка потерпілої.
Володимир Река,начальник Миргородського відділу поліції розповідає: «18-річна правопорушниця певний час винаймала кімнату в квартирі заявниці. У відсутність господарки дівчина потайки з її гаманця поцупила картку, побачила що на зворотному боці записаний пін-код і з банкомату зняла всі кошти готівкою».
За фактом крадіжки в Миргородському відділі поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України.
За такі протиправні діяння Законодавцем передбачено покарання у вигляді штрафу до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років, або позбавлення волі на строк до трьох років.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:np.pl.ua@gmail.com, тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+