2017 01 06 09:35:11

У Миргороді квартирантка поцупила у бабусі гроші з картки

Із заявою про крадіжку грошей з платіжної банківської картки до Миргородського відділу поліції звернулась 79-річна місцева пенсіонерка.

В повідомленні йшлося, що невідома особа викрала картку і без відому зняла 1900 гривень готівкою.

Співробітники кримінальної поліції встановили, що до крадіжки причетна 18-річна квартирантка потерпілої.

Володимир Река,начальник Миргородського відділу поліції розповідає: «18-річна правопорушниця певний час винаймала кімнату в квартирі заявниці. У відсутність господарки дівчина потайки з її гаманця поцупила картку, побачила що на зворотному боці записаний пін-код і з банкомату зняла всі кошти готівкою».

За фактом крадіжки в Миргородському відділі поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України.

За такі протиправні діяння Законодавцем передбачено покарання у вигляді штрафу до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років, або позбавлення волі на строк до трьох років.