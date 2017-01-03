2017 01 03 10:08:07

У Миргороді для дітей мікрорайону «Личанка» провели новорічний ранок

Чудове театралізоване дійство для дітей напередодні Новорічних свят відбулось в мікрорайоні «Личанка» в приміщенні Центру культури та дозвілля. Задоволення отримали усі – і діти, і їх батьки. На свято прийшли майже 80 дітей віком від 1,5 до 12 років, повідомляють у Миргородській міській раді.

Незважаючи на досить таки значну різницю у віці, діти залюбки веселилися та брали участь у різноманітних конкурсах. Жоден учасник не залишився без уваги. Для кожної вікової групи проводили конкурси та розваги. Задіяні були всі. Все це стало можливим завдяки самовідданій роботі художніх керівників Центру – Л. Совгирі та Н. Суліковської, а також дитячих творчих колективів, які вони очолюють. А яке ж свято та без солодощів. Кожна дитина особисто від Діда Мороза отримала солодкі подарунки.

Рада мікрорайону дякує головному спонсору проведення цьогорічних новорічних свят для дітей – Миргородській міській раді за фінансову підтримку.