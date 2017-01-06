2017 01 06 11:16:25

У Міноборони спростовують інформацію про “втрати у ЗС України 80% гаубиць Д-30”

У зв’язку з появою в деяких ЗМІ повідомлень, де йдеться, що нібито “80% гаубиць Д-30 Збройних Сил України знищено завдяки зламу російськими хакерами програмного забезпечення українських артилеристів”, Командування Сухопутних військ ЗС України повідомляє, що зазначена інформація не відповідає дійсності. Про це йдеться на сайті міністерства.

За інформацією Командування ракетних військ і артилерії Сухопутних військ Збройних Сил України, втрати озброєння артилерії за час проведення АТО в рази менші за згадані і не пов’язані із зазначеною причиною. На даний час військові частини ракетних військ і артилерії Сухопутних військ ЗС України цілком боєздатні, укомплектовані та спроможні виконувати завдання за призначенням.

Міністерство оборони України просить журналістів оприлюднювати лише перевірену інформацію, отриману з компетентних офіційних джерел. Поширення неправдивої інформації призводить до посилення соціальної напруги в суспільстві та підриває довіру населення до Збройних Сил України.