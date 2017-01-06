2017 01 06 10:34:54

У Міноборони надали роз’яснення до Закону щодо удосконалення порядку проходження військової служби

Реалізація Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення окремих категорій осіб із числа учасників антитерористичної операції» дасть можливість військовослужбовцям, які проходять військову службу за різними видами контрактів в особливий період, за бажанням продовжити військову службу за новим контрактом або звільнитися з військової служби. Про це йдеться на сайті відомства.

Законом встановлюється, що право на звільнення з військової служби набувають військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, дію якого було продовжено понад встановлені строки на період до оголошення демобілізації та які вислужили не менше 18 місяців з дати його продовження. Також звільнитися мають право військові, що уклали контракт на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію та вислужили не менше 24 місяців військової служби за контрактом.

Коментар начальника Управління кадрового забезпечення офіцерським складом-заступника начальника Головного Управління персоналом ГШ ЗС України полковника Марка Андрусяка.