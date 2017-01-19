У Мінінфраструктури підтвердили передачу управління «Укрзалізницею» Кабміну
DT.ua
Кабінет міністрів України передав Публічне акціонерне товариство «Укрзалізниця» в управління уряду для підвищення ефективності її корпоративного управління.
Про це повідомив агентству «Інтерфакс-Україна» державний секретар Міністерства інфраструктури Андрій Галущак. Пише HROMADSKE.
За його словами, в 18 січня уряд ухвалив відповідне рішення.
Згідно із законом засновником ПАТ «Укрзалізниця» і її єдиним акціонером є Кабінет міністрів України. «Відтепер уряд як акціонер зможе швидко приймати ефективні рішення, необхідні для функціонування компанії і реформ», – сказав держсекретар.
Він зазначив, що при цьому повинна посилитися роль наглядової ради «Укрзалізниці» як органу управління, який очолює перший заступник міністра інфраструктури Євген Кравцов.
«Міністерство інфраструктури сконцентрується на своїй основній функції – формування державної політики в сфері залізничного транспорту, не відволікаючись на вирішення управлінських питань», – сказав Галущак.
За його словами, це дозволить сформувати нову законодавчу основу для розвитку і функціонування залізничного транспорту. «Практика реформування, таким чином, корпоративного управління НАК «Нафтогаз України» вже показала свою ефективність. Успішним буде і приклад реформи управління «Укрзалізниці», – сказав держсекретар Мінінфраструктури.
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