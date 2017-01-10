У мережі з’явився трейлер першого українського фентезі
У мережі опублікували трейлер першого українського фентезі «Сторожова застава», створеного за підтримки Держкіно України. Про це повідомляє у Facebook прес-служба Держкіно.
Повнометражний дитячий фільм «Сторожова застава» став одним із переможців п’ятого конкурсного відбору Держкіно, виробництво стрічки здійснила компанія Kinorob. Режисер – Юрій Ковальов, продюсери – Єгор Олесов та Юрій Прилипко. У широкий прокат «Сторожова застава» вийде восени 2017 року.
За сюжетом фільму, сонячне затемнення активізує магічний портал часу. Звичайний хлопець Вітько потрапляє з XXI століття на тисячу років назад. Так починається його небезпечна, сповнена пригод подорож. Попереду смертельні небезпеки, чорна магія, зустріч з новими друзями і справжніми героями билин – богатирями: юним Олешком, могутнім Іллею та суворим Добринею – все це у супроводі вражаючих візуальних ефектів. Вітько опиняється в самому епіцентрі неймовірних подій, вступає в битву з міфічними істотами і дізнається, що таке справжня хоробрість.
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