2017 01 10 12:48:24

У мережі з’явився трейлер першого українського фентезі

У мережі опублікували трейлер першого українського фентезі «Сторожова застава», створеного за підтримки Держкіно України. Про це повідомляє у Facebook прес-служба Держкіно.

Повнометражний дитячий фільм «Сторожова застава» став одним із переможців п’ятого конкурсного відбору Держкіно, виробництво стрічки здійснила компанія Kinorob. Режисер – Юрій Ковальов, продюсери – Єгор Олесов та Юрій Прилипко. У широкий прокат «Сторожова застава» вийде восени 2017 року.

За сюжетом фільму, сонячне затемнення активізує магічний портал часу. Звичайний хлопець Вітько потрапляє з XXI століття на тисячу років назад. Так починається його небезпечна, сповнена пригод подорож. Попереду смертельні небезпеки, чорна магія, зустріч з новими друзями і справжніми героями билин – богатирями: юним Олешком, могутнім Іллею та суворим Добринею – все це у супроводі вражаючих візуальних ефектів. Вітько опиняється в самому епіцентрі неймовірних подій, вступає в битву з міфічними істотами і дізнається, що таке справжня хоробрість.