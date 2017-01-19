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Кримінал, Полтавщина, Суспільство



2017 01 19 13:31:50

У Машівці поліцейські виявили наркотики

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Працівники Машівського відділення поліції провели санкціонований обшук за місцем проживання 31-річного жителя району. Під час слідчих дій правоохоронці виявили поліетиленовий пакет, в якому знаходилась речовина, схожа на канабіс та саморобний пристрій, який використовується для куріння наркотичної речовини. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.

Вилучену речовину направлено на експертне дослідження в рамках відкритого кримінального провадження.

Триває досудове розслідування у рамках відкритого кримінального провадженню за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

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