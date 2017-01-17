У лютому на Полтавщині відбудеться найінтелектуальніша подія року!
З 10 по 12 лютого 2017р. на новому для нас місці – ДТВ «Сонячний» (с. Омельник, Кременчуцький р-н) проходитиме найінтелектуальніша подія регіону — VI Полтавський регіональний етап проекту«Зимова Студреспубліка»на тему: «Модернізація Полтавщини: індустрія й інновації як точки зростання». Кидаємо виклик низхідному тренду демодернізації! Запрошуємо до участі.
Проблеми в цілій країні розпочинаються із проблем у наших регіонах. Тому учасники Полтавської ЗиСР працюватимуть над питанням модернізації рідного регіону, зокрема питань індустрії й інновацій. Як стати учасником головної зимової події Полтавщини — читайте далі.
Україна невпинно перетворюється в сировинний придаток високорозвинених країн. Ми все менше виробляємо, натомість, потребуємо гідного споживання. За останні 10 років ми не запропонували світу практично нічого нового. Складова частка сировини в експорті держави становить майже 70%. Це шлях в нікуди. А ще 25 років тому Україна входила в топ-20 розвинених країн світу і в топ-10 найперспективніших.
Тому оргкомітет проекту ініціює проведенняVI Полтавської регіональної «Зимової Студреспубліки». Тема оргдіяльнісної гри«Модернізація Полтавщини: індустрія й інновації як точки зростання».
Полтавська Студреспубліка— одне з найбільших громадських об’єднань Полтавщини, проекти якого щорічно охоплюють декілька тисяч молодих активістів та експертів; організація, яка займається розробкою Стратегії-2050 для України у розділі розвитку Полтавщини. Це майданчик інтелектуальної публічної дискусії, на якому домінують мислення та позиція, а не, як склалося у нашій державі, перевага у віці, посада, статки чи авторитет. У процесі застосовуються ряд методів та інструментів, які дадуть змогу глибоко зануритися у проблематику та знайти відповіді на найскладніші питання. Досягається ефект «повного занурення».
Запрошуємо до участі громадських активістів, освітян, науковців, студентів, депутатів місцевих рад, посадових осіб органів державної влади й місцевого самоврядування, експертів та усіх прогресивних громадян.
Дата Полтавської ЗиСР: 10-12 лютого 2017р.
Місце проведення: ДТВ «Сонячний», с. Омельник, Кременчуцький р-н, Полтавська обл.
Найкращі гравці будуть рекомендовані до участі у всеукраїнській «IX Зимовій Студреспубліці» в Карпатах.
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