2017 01 17 12:36:54

У лютому на Полтавщині відбудеться найінтелектуальніша подія року!

З 10 по 12 лютого 2017р. на новому для нас місці – ДТВ «Сонячний» (с. Омельник, Кременчуцький р-н) проходитиме найінтелектуальніша подія регіону — VI Полтавський регіональний етап проекту «Зимова Студреспубліка» на тему: «Модернізація Полтавщини: індустрія й інновації як точки зростання». Кидаємо виклик низхідному тренду демодернізації! Запрошуємо до участі.

Проблеми в цілій країні розпочинаються із проблем у наших регіонах. Тому учасники Полтавської ЗиСР працюватимуть над питанням модернізації рідного регіону, зокрема питань індустрії й інновацій. Як стати учасником головної зимової події Полтавщини — читайте далі.

Україна невпинно перетворюється в сировинний придаток високорозвинених країн. Ми все менше виробляємо, натомість, потребуємо гідного споживання. За останні 10 років ми не запропонували світу практично нічого нового. Складова частка сировини в експорті держави становить майже 70%. Це шлях в нікуди. А ще 25 років тому Україна входила в топ-20 розвинених країн світу і в топ-10 найперспективніших.

Тому оргкомітет проекту ініціює проведення VI Полтавської регіональної «Зимової Студреспубліки». Тема оргдіяльнісної гри «Модернізація Полтавщини: індустрія й інновації як точки зростання».

Полтавська Студреспубліка — одне з найбільших громадських об’єднань Полтавщини, проекти якого щорічно охоплюють декілька тисяч молодих активістів та експертів; організація, яка займається розробкою Стратегії-2050 для України у розділі розвитку Полтавщини. Це майданчик інтелектуальної публічної дискусії, на якому домінують мислення та позиція, а не, як склалося у нашій державі, перевага у віці, посада, статки чи авторитет. У процесі застосовуються ряд методів та інструментів, які дадуть змогу глибоко зануритися у проблематику та знайти відповіді на найскладніші питання. Досягається ефект «повного занурення».

Запрошуємо до участі громадських активістів, освітян, науковців, студентів, депутатів місцевих рад, посадових осіб органів державної влади й місцевого самоврядування, експертів та усіх прогресивних громадян.

Дата Полтавської ЗиСР: 10-12 лютого 2017р.

Місце проведення: ДТВ «Сонячний», с. Омельник, Кременчуцький р-н, Полтавська обл.

Найкращі гравці будуть рекомендовані до участі у всеукраїнській «IX Зимовій Студреспубліці» в Карпатах.

Умови участі:

— пройти онлайн-реєстрацію: http://studrespublika.com/net (триває до 5 лютого 2017р. включно), відповівши на вказані питання;

— зробити репост основного запису в офіційних зустрічах у «ВКонтакті» і на Facebook;

— стати переможцем відбору (експертна комісія проводить конкурс);

— сплатити оргвнесок: 365 грн

За додатковою інформацією звертатися до менеджерки проекту регіональної «Зимової Студреспубліки» Алевтини Вакуленко: +38 (098) 468 30 89, (099) 101 37 91, sr_poltava@ukr.net

Проект реалізовується за підтримки Полтавської обласної державної адміністрації та виконавчих комітетів Полтавської і Кременчуцької міськрад.

Як проходили Полтавські регіональні етапи «Зимової Студреспубліки» в 2011, 2013, 2014, 2015 і 2016 роках.

Як відбувалася основна зимова подія — ЗиСР у Карпатах у 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 і 2016 роках.