2017 01 17 11:31:56

У Лубнах відкрили виставку місцевих художників «Зимовий сонет»

У галереї образотворчого мистецтва Лубенського краєзнавчого музею відкрилася збірна виставка лубенських художників «Зимовий сонет», яка вже стала традиційною. Про це повідомили у Лубенській міській раді.

Член Спілки молодих художників «Друга неділя жовтня» Полтавської обласної організації НСХУ, голова організації художників Лубенщини «Пектораль» Аліна Гончарова-Цівінська представила на широкий загал макет каталогу «Пектораль», який містить твори митців цієї мистецької організації і готується до друку.

На виставці представлено близько ста робіт найрізноманітнішої тематики.