2017 01 20 15:36:15

У Лубнах відбулися урочистості до Дня Соборності України

Сьогодні з нагоди Дня Соборності України біля пам’ятного знака Давньоруському воїну у м. Лубни відбулися урочистості за участю керівництва міста та району – голови райдержадміністр ації Тетяни Качаненко, міського голови Олександра Грицаєнка, першого заступника голови райдержадміністр ації Сергія Сіряченка, першого заступника міського голови Олександра Шингарія, керуючого справами виконавчого комітету міської ради Маргарити Комарової, учасників АТО, студентської молоді, представників громадських та релігійних організацій, політичних партій.

Такою чисельною громадою, незважаючи на тріскучий мороз, лубенці відзначили одне з найбільших державних свят, вшанували борців за незалежність України.

Перед початком офіційної частини, в центрі міста відбувся флешмоб за участі молодих активістів-патрі отів, які розгорнули кількаметрове полотнище Державного Прапора України, як символ споконвічного прагнення нашого народу до єдності та свободи. Під час урочистого заходу його учасники мали нагоду долучитися до однієї із славних сторінок нашої історії, пов’язаної з проголошенням Акту Злуки УНР та ЗУНР 22 січня 1919 року. Адже небезпідставно наголошував свого часу український громадсько-політ ичний діяч Л. Цегельський: «Це така дата, що її виучувати будуть напам’ять українські діти грядущих поколінь побіч таких дат, як дата Хрещення Русі».

До учасників мітингу з вітальним словом звернулися міський голова Олександр Грицаєнко, голова Лубенської районної державної адміністрації Тетяна Качаненко, заступник голови ветеранської організації учасників АТО, учасник АТО Віктор Сивуха.

«Уся Україна, від Карпат і до Луганська – єдина країна, нам нема чого ділити», – сказав у своєму вітальному слові Лубенський міський голова Олександр Грицаєнко.

А очільниця району Тетяна Качаненко зауважила: «Ми маємо шанувати один одного, жити у злагоді передусім тут, у своїй малій батьківщині, тоді й уся Україна зможе об’єднатись навколо спільної мети».

Віктор Сивуха запропонував вшанувати пам’ять героїв, загиблих в усі часи боротьби за незалежність та єдність України, починаючи від учасників І Універсалу, студентів, що полягли під Крутами, і закінчуючи сучасними воїнами-героями АТО та Майдану.

Об’єднані спільною вірою у світле майбутнє України, учасники урочистостей не приховували патріотичних настроїв та неабиякого піднесення, якого всім додав виступ Валентини Павлічук.

Молебень за України та Український народ відслужили благочинний Лубенського округу УПЦ КП, настоятель Свято-Пантелеймо нівської церкви Володимир Ігнатович та отець Іван.

По завершенню мітингу його учасники поклали квіти до пам’ятного знака Т.Шевченку».