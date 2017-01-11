2017 01 11 12:01:05

У Лубнах обговорили перспективи подальшої співпраці з очільником ОТГ

Учора у Лубенській районній раді відбулося спільне засідання двох постійних комісій: з питань планування бюджету та фінансів та з питань соціальної сфери та соціального захисту населення. Засідання провів один з голів профільних комісій Віктор Ступка. Із 13 членів на комісію зібралося 12 депутатів, які активно включились в роботу.

Участь у засіданні комісій взяли також голова районної ради Григорій Угляниця, голова райдержадміністрації Тетяна Качаненко, заступник голови райдержадміністрації Ігор Нестеренко. Про це повідомили у Полтавській обласній раді.

Присутні заслухали начальника управління соціального захисту населення РДА Наталію Ісаєнко, яка ознайомила депутатів з ходом виконання Програми соціального захисту населення «Турбота» за 2016 рік. Наразі обговорено проект Програми «Турбота» на 2017 рік. Піднімалося питання виділення коштів під програму для надання разової допомоги онкохворим. Депутат районної ради, голова постійної комісії з питань соціальної сфери та соціального захисту населення Сергій Мисник звертався з депутатським запитом щодо збільшення допомоги, яка у 2016 році складала 1000 гривень. За інформацією головного лікаря Лубенського центру ПМСД Наталії Гармаш, на сьогодні в районі хворіє 720 осіб. Тож серед депутатів, керівників району прозвучала думка передбачити кошти у сумі 2000 грн. на людину. Крім того, доцільно це питання висвітлити в ЗМІ аби хворі знали, що не залишаться зі своїми проблемами сам на сам. До того ж сільським головам слід передбачити матеріальну допомогу і в сільському бюджеті. Обговорювалося також питання виділення коштів постраждалим у разі пожежі, у разі непередбачуваних життєвих обставин. Йшла мова і про підтримку учасників АТО, воїнів-інтернаціоналістів, чорнобильців, про пільгове перевезення, наразі сільським радам направлено листи з проханням передбачити кошти для забезпечення окремих категорій населення пільговим перевезенням.

Було заслухано директора територіального центру соціального обслуговування населення РДА Наталію Хомкіну, начальника відділу освіти РДА Юлію Білокінь, начальника відділу культури і туризму РДА Людмилу Пазенко, головного лікаря центру ПМСД Наталію Гармаш, які разом із сільським головою Засульської сільської ради Сергієм Бондаренком обговорили перспективи подальшої співпраці з об’єднанню територіальною громадою. Йшла мова про передачу майна у власність ОТГ, подальше фінансування вищезазначених відділів, центрів. Питання ще доопрацьовуються і будуть озвучені на черговій сесії районної ради, яка відбудеться 18 січня.