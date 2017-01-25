2017 01 25 09:25:08

У Лубенському лісгоспі уже підготувалися до весняної посадки лісу

Скоро лісогосподарські підприємства області розпочнуть весняну посадкову кампанію. У ДП «Лубенський лісгосп» уже заготовили достатню кількість лісового насіння. Про це повідомили в обласному управлінні лісового та мисливського господарства.

«За звітний 2016 рік Державним підприємством «Лубенське лісове господарство» заготовлено лісового насіння 3606,7кг при плановому показнику – 2210кг», – розповів головний лісничий підприємства Юрій Крекотень.

Найбільше зібрали насіння дуба звичайного – 1535 кг, з них – 500кг покращеного з постійної лісонасіннєвої ділянки Приміського лісництва, що висівається окремо від решти жолудя. Також заготовлено дуба червоного 447кг, з них 300кг – покращеного з постійної лісонасіннєвої ділянки Оржицького лісництва, що також висівається окремо.

Серед інших порід:береза повисла – 79кг; вільха чорна – 12,7кг; ясен звичайний – 15кг; липа дрібнолиста – 14кг; клен гостролистий – 50кг; клен-явір – 12кг; акація біла – 80кг; горіх чорний – 1334кг; маслинка вузьколиста – 28кг.

Усе заготовлене лісове насіння переважно І класу якості, тому що збирається вчасно тільки здорове і повноцінне.