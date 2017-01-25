У Лубенському лісгоспі уже підготувалися до весняної посадки лісу
Скоро лісогосподарські підприємства області розпочнуть весняну посадкову кампанію. У ДП «Лубенський лісгосп» уже заготовили достатню кількість лісового насіння. Про це повідомили в обласному управлінні лісового та мисливського господарства.
«За звітний 2016 рік Державним підприємством «Лубенське лісове господарство» заготовлено лісового насіння 3606,7кг при плановому показнику – 2210кг», – розповів головний лісничий підприємства Юрій Крекотень.
Найбільше зібрали насіння дуба звичайного – 1535 кг, з них – 500кг покращеного з постійної лісонасіннєвої ділянки Приміського лісництва, що висівається окремо від решти жолудя. Також заготовлено дуба червоного 447кг, з них 300кг – покращеного з постійної лісонасіннєвої ділянки Оржицького лісництва, що також висівається окремо.
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