У Лос-Анджелесі оголосили номінантів на премію «Оскар»
89-та церемонія вручення призів Американської кіноакадемії відбудеться 26 лютого 2017 року в Лос-Анджелесі. Ведучим церемонії стане Джиммі Кіммел. 24 січня були оголошені номінанти на Оскар-2017. Про це пише CULTPROSTIR.UA.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:np.pl.ua@gmail.com, тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+