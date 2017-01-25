2017 01 25 08:30:04

У Лос-Анджелесі оголосили номінантів на премію «Оскар»

89-та церемонія вручення призів Американської кіноакадемії відбудеться 26 лютого 2017 року в Лос-Анджелесі. Ведучим церемонії стане Джиммі Кіммел. 24 січня були оголошені номінанти на Оскар-2017. Про це пише CULTPROSTIR.UA.



Кращий фільм

«Манчестер біля моря»

«Ла-Ла Ленд»

“Місячне сяйво”

«Лев»

“Будь-якою ціною

«Огорожі»

«З міркувань совісті»

«Приховані фігури»

«Прибуття»

Кращий актор

Кейсі Аффлек – «Манчестер біля моря»

Ендрю Гарфілд – «З міркувань совісті»

Райан Гослінг – «Ла-Ла Ленд»

Вігго Мортенсен – «Капітан Фантастік»

Дензел Вашингтон – «Огорожі»

Кращий актор другого плану

Дев Пател – «Лев»

Махершала Алі – «Місячне сяйво»

Джеф Бріджес – «Будь-якою ціною»

Майкл Шеннон – «Під покровом ночі»

Лукас Хеджес – «Манчестер біля моря»

Краща актриса

Меріл Стріп – «Флоренс Фостер Дженкінс»

Ізабель Юппер – «Вона»

Рут Негга – «Лавінг»

Наталі Портман – «Джекі»

Емма Стоун – «Ла-Ла Ленд»

Краща актриса другого плану

Ніколь Кідман – «Лев»

Віола Девіс – «Огорожі»

Наомі Харріс – «Місячне сяйво»

Октавія Спенсер – «Приховані фігури»

Мішель Вільямс – «Манчестер біля моря»

Кращий режисер

Мел Гібсон – «З міркувань совісті»

Дені Вільнев – «Прибуття»

Дем’єн Шазелл – «Ла-Ла Ленд»

Кеннет Лонерган – «Манчестер біля моря»

Баррі Дженкінс – «Місячне сяйво»

Кращий фільм іноземною мовою

«Тоні Ердманн»

«Комівояжер»

«Моя земля»

«Друге життя Уве»

«Танна»

Кращий композитор

«Пасажири»

«Джекі»

«Ла-Ла Ленд»

«Лев»

“Місячне сяйво”

Кращий оригінальний сценарій

«Лобстер»

«Ла-Ла Ленд»

«Будь-якою ціною»

«Манчестер біля моря»

«Жінки двадцятого століття»

Кращий адаптований сценарій

“Місячне сяйво”

«Прибуття»

«Огорожі»

«Приховані фігури»

«Лев»

Кращий оператор

«Мовчання»

«Ла-Ла Ленд»

«Лев»

“Місячне сяйво”

«Прибуття»

Кращі візуальні ефекти

“Книга джунглів”

«Глибоководний горизонт»

«Доктор Стрендж»

«Кубо. Легенда про самурая»

«Ізгой-один: Зоряні війни. історії»

Кращий дизайн костюмів

«Флоренс Фостер Дженкінс»

«Шпигуни-союзники»

«Фантастичні звірі і де їх шукати»

«Джекі»

«Ла-Ла Ленд»

Кращий грим і зачіски

«Стартрек: нескінченність»

«Друге життя Уве»

«Загін самогубців»

Кращий художник-постановник

«Аве Цезар!»

«Прибуття»

«Фантастичні звірі і де їх шукати»

«Ла-Ла Ленд»

«Пасажири»

Кращий документальний фільм

«Тринадцята»

«Море у вогні»

«Я вам не негр»

«Анімоване життя»

«О.Джей: Зроблено в Америці»

Кращий анімаційний фільм