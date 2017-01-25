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Суспільство



2017 01 25 08:30:04

У Лос-Анджелесі оголосили номінантів на премію «Оскар»

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89-та церемонія вручення призів Американської кіноакадемії відбудеться 26 лютого 2017 року в Лос-Анджелесі. Ведучим церемонії стане Джиммі Кіммел. 24 січня були оголошені номінанти на Оскар-2017. Про це пише CULTPROSTIR.UA.

Кращий фільм

  • «Манчестер біля моря»
  • «Ла-Ла Ленд»
  • “Місячне сяйво”
  • «Лев»
  • “Будь-якою ціною
  • «Огорожі»
  • «З міркувань совісті»
  • «Приховані фігури»
  • «Прибуття»

Кращий актор

  • Кейсі Аффлек – «Манчестер біля моря»
  • Ендрю Гарфілд – «З міркувань совісті»
  • Райан Гослінг – «Ла-Ла Ленд»
  • Вігго Мортенсен – «Капітан Фантастік»
  • Дензел Вашингтон – «Огорожі»

Кращий актор другого плану

  • Дев Пател – «Лев»
  • Махершала Алі – «Місячне сяйво»
  • Джеф Бріджес – «Будь-якою ціною»
  • Майкл Шеннон – «Під покровом ночі»
  • Лукас Хеджес – «Манчестер біля моря»

Краща актриса

  • Меріл Стріп – «Флоренс Фостер Дженкінс»
  • Ізабель Юппер – «Вона»
  • Рут Негга – «Лавінг»
  • Наталі Портман – «Джекі»
  • Емма Стоун – «Ла-Ла Ленд»

Краща актриса другого плану

  • Ніколь Кідман – «Лев»
  • Віола Девіс – «Огорожі»
  • Наомі Харріс – «Місячне сяйво»
  • Октавія Спенсер – «Приховані фігури»
  • Мішель Вільямс – «Манчестер біля моря»

Кращий режисер

  • Мел Гібсон – «З міркувань совісті»
  • Дені Вільнев – «Прибуття»
  • Дем’єн Шазелл – «Ла-Ла Ленд»
  • Кеннет Лонерган – «Манчестер біля моря»
  • Баррі Дженкінс – «Місячне сяйво»

Кращий фільм іноземною мовою

  • «Тоні Ердманн»
  • «Комівояжер»
  • «Моя земля»
  • «Друге життя Уве»
  • «Танна»

Кращий композитор

  • «Пасажири»
  • «Джекі»
  • «Ла-Ла Ленд»
  • «Лев»
  • “Місячне сяйво”

Кращий оригінальний сценарій

  • «Лобстер»
  • «Ла-Ла Ленд»
  • «Будь-якою ціною»
  • «Манчестер біля моря»
  • «Жінки двадцятого століття»

Кращий адаптований сценарій

  • “Місячне сяйво”
  • «Прибуття»
  • «Огорожі»
  • «Приховані фігури»
  • «Лев»

Кращий оператор

  • «Мовчання»
  • «Ла-Ла Ленд»
  • «Лев»
  • “Місячне сяйво”
  • «Прибуття»

Кращі візуальні ефекти

  • “Книга джунглів”
  • «Глибоководний горизонт»
  • «Доктор Стрендж»
  • «Кубо. Легенда про самурая»
  • «Ізгой-один: Зоряні війни. історії»

Кращий дизайн костюмів

  • «Флоренс Фостер Дженкінс»
  • «Шпигуни-союзники»
  • «Фантастичні звірі і де їх шукати»
  • «Джекі»
  • «Ла-Ла Ленд»

Кращий грим і зачіски

  • «Стартрек: нескінченність»
  • «Друге життя Уве»
  • «Загін самогубців»

Кращий художник-постановник

  • «Аве Цезар!»
  • «Прибуття»
  • «Фантастичні звірі і де їх шукати»
  • «Ла-Ла Ленд»
  • «Пасажири»

Кращий документальний фільм

  • «Тринадцята»
  • «Море у вогні»
  • «Я вам не негр»
  • «Анімоване життя»

«О.Джей: Зроблено в Америці»

Кращий анімаційний фільм

  • «Червона черепаха»
  • «Зоотрополіс»
  • «Життя кабачка»
  • «Ваяна»
  • «Кубо. Легенда про самурая»

 

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