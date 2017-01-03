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Полтавщина, Суспільство



2017 01 03 17:53:19

У Лохвицькій лікарні встановили енергозберігаючі вікна

bezyimyannyij

У Лохвицькій центральній районній лікарні встановили  більше  150 енергозберігаючих вікон та 6 дверей. Це дасть змогу економити на теплі.

Кошти на заміну вікон виділили  з Державного бюджету.

Всього, завдяки народному депутату Руслану Богдану в Лохвицькому, Гребінківському, Гадяцькому  та Пирятинському районі реалізували кілька енергозберігаючих проектів. З держбюджету виділили 4 млн грн.

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