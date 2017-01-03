2017 01 03 17:53:19

У Лохвицькій лікарні встановили енергозберігаючі вікна

У Лохвицькій центральній районній лікарні встановили більше 150 енергозберігаючих вікон та 6 дверей. Це дасть змогу економити на теплі.

Кошти на заміну вікон виділили з Державного бюджету.

Всього, завдяки народному депутату Руслану Богдану в Лохвицькому, Гребінківському, Гадяцькому та Пирятинському районі реалізували кілька енергозберігаючих проектів. З держбюджету виділили 4 млн грн.