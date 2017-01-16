2017 01 16 18:56:07

У Лохвиці на ковзанці встановили освітлення

Завдяки міській раді майданчик освітлюють 6 електроопорам, на яких розмішено ліхтарі з економними світло діодами. Всі бажаючі можуть відпочивати на катку допізна. Також міська рада подбала про забір води для заливки льодового майданчика. Та згодом встановила лавочки для перевзування.

А 13 січня льодовий майданчик, на якому Лохвицький міський голова Віктор Радько за активну участь у культурно-спортивному житті громади, популяризацію здорового способу життя серед дітей та молоді, надану благодійну допомогу в облаштуванні хокейного майданчика та піднесення іміджу міста Лохвиця нагородив грамотами міськради Олега Гордіяна, Сергія Телюка, Богдана Ємця, Костянтина Гирю, Ігоря Ємця, Сергія Скидана та Володимира Інденка, повідомили в Лохвицькій міській раді.