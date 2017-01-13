У Лохвиці містянам на Водохреща готують сюрприз

У Лохвиці готуються до міського свята Водохрещі.Деталі обговори на оперативній нараді.
Традиційно воно відбудеться 19 січня біля річки Лохвиця (навпроти Благовіщенської церкви) з усіма відповідними атрибутами – святковим богослужінням, благодатною купіллю та роздачею смачного кулешу від організатора цього масового заходу – Лохвицької міської ради. Однак будуть і новинки. А саме: цьогоріч гарний настрій лохвичан та гостей міста своїми виступами підтримають учасники художньої самодіяльності. Спорудження імпровізованої сцени та встановлення звукового забезпечення – чергові нововведення святкування, які у повній мірі дозволять всім присутнім насолодитися і художніми номерами, і хрещенським богослужінням.
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