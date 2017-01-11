2017 01 11 09:56:23

У Лохвиці горіла приватна лазня

Учора о 16:54 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в приватній лазні по вулиці П.Калнишевського м. Лохвиця виникла пожежа. Про це повідомили в УДСНС України у Полтавській області.

Рятувальники ліквідували пожежу о 18:25. Вогнем було знищено потолочне перекриття, пошкоджено стіну на площі 10 кв. м. Врятовано поруч розташований житловий будинок та гараж від знищення полум’ям.

Травмованих та загиблих немає. Причина пожежі встановлюється.