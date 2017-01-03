2017 01 03 09:21:11

У Кременчуці горіла літня кухня

Учора о 18:10 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в приватній літній кухні по вулиці Рєпіна Крюківського району міста Кременчук виникла пожежа.

Як повідомили в УДСНС України у Полтавській області, вогнеборці ліквідували пожежу о 19:14.

Вогнем було знищено шиферну покрівлю на площі 25 кв. м. та пошкоджено дерев’яне перекриття. Врятовано будівлю літньої кухні та поруч розташований житловий будинок.

Травмованих та загиблих немає. Причина пожежі встановлюється.