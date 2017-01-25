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Надзвичайні ситуації, Полтавщина, Суспільство



2017 01 25 09:00:02

У Кременчуцькому районі горів будинок. Причини встановлюють

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Вчора у житловому будинку по провулку Вишневому села Нова Знам’янка  виникла  пожежа. Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Полтавській області.

По прибуттю рятувальники встановили, що горить дах будинку.

 Через сильне задимлення рятувальники працювали у апаратах захисту органів дихання. Вже о 11.03 пожежу було локалізовано, а о 13.10 ліквідовано.  Вогнем знищено дах  площею 300 кв.м. та  речі бувші у вжитку, закопчено стіни. Врятовано від повного знищення полум’ям житловий будинок.

Травмованих і загиблих немає, причина пожежі встановлюється.

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