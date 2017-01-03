2017 01 03 15:11:14

У Кременчуці з’явилися біл-борди з контактами дільничних інспекторів поліції (ФОТО)

У рамках «Комплексної програми сприяння профілактики правопорушень в м. Кременчуці на 2016-2020 роки», прийнятої Кременчуцькою міською радою, в місті з’явилися біл-борди із інформацією про дільничних інспекторів поліції, що працюють в 16 мікрорайонах міста Кременчук.

«На кожному біл-борді вказана вся необхідна інформація, якою людина може скористатися у разі потреби» – повідомив Олександр Коцар, керівник Кременчуцького відділу поліції.