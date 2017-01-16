У Кременчуці застілля колег закінчилось ножовим пораненням
13-го січня на лінію «102» до кременчуцької поліції надійшло повідомлення від лікарів швидкої медичної допомоги про госпіталізацію до лікарні 23-річного місцевого мешканця, з колото-різаною раною грудної клітини. Про це повідомляє ГУ НП у Полтавській області.
Після встановлення працівниками поліції всіх обставин отримання тілесних ушкоджень потерпілим, правоохоронцям вдалося затримати зловмисника.
«Ним виявився 39-річний місцевий мешканець, колега потерпілого. Під час спільного вживання алкоголю за місцем проживання затриманого між чоловіками виник конфлікт. Згодом суперечка переросла в бійку та нанесення удару ножем по опоненту», – повідомив Олександр Коцар, начальник поліції Кременчука.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
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