2017 01 12 12:03:59

У Кременчуці за рахунок коштів міського бюджету учасникам АТО надають матеріальну допомогу

Сьогодні під головуванням секретаря міської ради Юрія Гриценка відбулося перше цього року засідання комісії з розгляду питань надання матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції або членам їх сімей.

За результатами роботи якої було прийняте схвальне рішення по 16 заявам: 11 заявникам було виділено одноразову допомогу розміром 3 тис. грн та 1 – 500 грн. Члени комісії після розгляду звернень та відповідного пакету документів проголосували за виділення коштів за рахунок коштів міського бюджету на лікування 4 учасникам бойових дій, з них 2 –м – по 4 тис. грн, 1-у – 6 тис. грн та 1-у – 2 тис. грн. У рамках засідання були розглянуті звернення двох родин загиблих учасників АТО щодо надання їм матеріальної допомоги, одній сім’ї було прийнято рішення виділити 25 тис. грн, іншій – 60 тис. грн.