У Кременчуці за рахунок коштів міського бюджету учасникам АТО надають матеріальну допомогу
Сьогодні під головуванням секретаря міської ради Юрія Гриценка відбулося перше цього року засідання комісії з розгляду питань надання матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції або членам їх сімей.
За результатами роботи якої було прийняте схвальне рішення по 16 заявам: 11 заявникам було виділено одноразову допомогу розміром 3 тис. грн та 1 – 500 грн. Члени комісії після розгляду звернень та відповідного пакету документів проголосували за виділення коштів за рахунок коштів міського бюджету на лікування 4 учасникам бойових дій, з них 2 –м – по 4 тис. грн, 1-у – 6 тис. грн та 1-у – 2 тис. грн. У рамках засідання були розглянуті звернення двох родин загиблих учасників АТО щодо надання їм матеріальної допомоги, одній сім’ї було прийнято рішення виділити 25 тис. грн, іншій – 60 тис. грн.
Нагадаємо, що 30 грудня 2016 року на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради були внесені зміни до Положення про комісію з розгляду питань надання матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції або членам їх сімей – мешканцям м. Кременчука. Цього року суми матеріальної допомоги у порівняні з минулим роком будуть більшими. З повним змістом документу можна ознайомитися на офіційному сайті Кременчуцької міської ради, в розділі «Нормативно-правова база» https://kremen.gov.ua/index.php/evikonkom/accepted/index (рішення виконкому №1307).
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