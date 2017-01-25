2017 01 25 10:05:10

У Кременчуці визначили найкращі Новорічні ялинки, що були встановлені в закладах торгівлі

Під час проведення підсумків проведення Новорічних та Різдвяних свят міський голова Віталій Малецький вручив відзнаки представникам закладів торгівлі, ресторанного бізнесу та сфери послуг, які взяли участь загальноміський конкурс «Даруємо тобі, наш Кременчук. Чудові прикраси у новорічний час» та стали його номінантами та активними учасниками, повідомляють у міськраді.

Номінації:

«На краще оформлення новорічної ялинки у приміщеннях об’єктів торгівлі м. Кременчука» серед магазинів нагородити наступними дипломами:

ІІІ місце – ТОВ «Градосфера» (генеральний директор Балим Олег Іванович) ТРК «Європа» – за вишуканість святкового дизайну закладу та створення образу «Казковий настрій»

ІІ місце – Публічному акціонерному товариству «Нова лінія» (директор Шевченко Тарас Володимировичу) ТЦ «Нова лінія» – за створення святкового новорічного настрою та кращу новорічну ялинку, розташовану у закладі торгівлі

І місце – Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРК Кременчук» (директор Козін Юрій Володимирович) ТРК «Галактика» – за створення образу «Новорічна казка» та атмосфери загадковості й чарівності у торгівельному залі.

«На краще новорічне оформлення біля об’єктів торгівлі, ресторанного бізнесу та сфери послуг м. Кременчука», нагородити наступними дипломами:

ІІІ місце – ФО-П Лячневій Юлії Олександрівні (Кафетерій «Bumble coffee») – за святкове оформлення вітрини та створення образу домашнього затишку у закладі

ІІ місце – ФО-П Данилець Тетяні Сергіївні( Кафе «Кофан», вул. Соборна,3) за створення святкового домашнього затишку та образу чарівності присвоюється

І місце – Львівській майстерні шоколаду в м. Кременчуці – за створення домашнього затишку та образу«Новорічна казка»

«Супер ялинка» – Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрпродторгсервіс» директор Кожарський Валерій Миколайович готель «Кремінь» – За краще оформлення приміщення та створення образу загадковості і чарівності

«Особливі відзнаки»:

ФО-П Рассказовій Олесі Володимирівні (Салон краси „Тет-а-тет”) за вишуканість дизайну та створення образу«Казковий настрій»

ФО-П Тітовій Олені Миколаївні (Магазин «Піжон») – за стиль, елегантність та вишуканість в оформленні фасаду закладу торгівлі .

ФО-П Скідан Галині Іванівні (Салон «Галина») – за вишуканість дизайну та створення образу «Казковий настрій»

Приватному підприємству «Град-Інвест» (директор Михайленко Валентина Володимирівна)ТЦ «Мега» – за створення святкового новорічного настрою для відвідувачів

ФО-П Данилець Тетяні Сергіївні (Кафе «Кофан», вул. Соборна, 32/29) – за вишуканий дизайн та креативну новорічну ялинку

КЗК «Кременчуцька міська централізована бібліотечна система для дітей»(директор Вологодська Ірина Валеріївна) – за святкове оформлення вітрини та створення краси дитячими рученятами

Дипломи учасників були вручені:

ФО-П Шамрай Олені Василівні (Ресторан «Україна») – за створення святкового новорічного настрою та краще новорічне оформлення серед закладів ресторанного господарства.

Центру культури, спорту і дозвілля «Нафтохімік» ПАТ«Укртатнафта» (директор Лукаш Лариса Олександрівна) – за створення святкового новорічного настрою для відвідувачів.

Товариству з обмеженою відповідальністю “Крюківчанка”(директор Чапенко Надія Григорівна) Ринок “Крюківчанка” – за створення святкового новорічного настрою для жителів мікрорайону.

Реквізитруму «Задзеркалля» – за багатогранність, вишуканість та створення святкового новорічного настрою для відвідувачів.

ФО-П Мєльнику Олександру Володимировичу (Кафе «Варенична №1») – за креативне оформлення закладу та створення святкового новорічного настрою для відвідувачів