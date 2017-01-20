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Полтавщина, Суспільство



2017 01 20 13:50:58

У Кременчуці вшанували загиблих учасників АТО та Героїв Небесної Сотні

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Напередодні Дня Соборності України керівники міста, на чолі з секретарем міської ради Юрієм Гриценком, представники депутатського корпусу, учасники АТО, громадськість міста об’їхали пам’ятні місця і поклали живі квіти до пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні,  на могилу Героя України Ігоря Сердюка та могили загиблих учасників АТО, повідомляють у міськраді.

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Вічна слава, безмежна вдячність  і вічна пам’ять героям, які віддали своє життя за свободу, незалежність, суверенність і соборність рідної України.
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