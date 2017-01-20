2017 01 20 13:50:58

У Кременчуці вшанували загиблих учасників АТО та Героїв Небесної Сотні

Напередодні Дня Соборності України керівники міста, на чолі з секретарем міської ради Юрієм Гриценком, представники депутатського корпусу, учасники АТО, громадськість міста об’їхали пам’ятні місця і поклали живі квіти до пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні, на могилу Героя України Ігоря Сердюка та могили загиблих учасників АТО, повідомляють у міськраді.