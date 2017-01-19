2017 01 19 15:51:02

У Кременчуці відзначили Водохреща Хресною ходою та традиційними купаннями

Кременчуцька міська рада.

19 січня у Кременчуці відзначили Хрещення Господнє —велике свято різдвяно-новорічного циклу.З нагоди свята зранку Єпископ Кременчуцький та Лубенський отець Ніколай правив урочисту службу на набережній Дніпра в районі річкового вокзалу та освятив воду у річці. Після чого відбулися традиційні Хрещенські купання. Про це повідомляє

Цього ж дня, Благочинний Кременчуцького округу Полтавської єпархії Протоієрей Володимир Макогон, духовенство та віруючі УПЦ за багаторічною традицією пройшли Хресною ходою центральними вулицями міста, після чого провели обряд Великого водосвяття.

Подібні молебні та традиційні купання були проведені в районі Демурівської човнової станції на Дніпрі та в районі Свято-Преображенського Храму на річці Сухий Кагамлик.