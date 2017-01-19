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Полтавщина, Суспільство



2017 01 19 15:51:02

У Кременчуці відзначили Водохреща Хресною ходою та традиційними купаннями

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19 січня у Кременчуці відзначили Хрещення Господнє —велике свято різдвяно-новорічного циклу.З нагоди свята зранку Єпископ Кременчуцький та Лубенський отець Ніколай правив урочисту службу на набережній Дніпра в районі річкового вокзалу та освятив воду у річці. Після чого відбулися традиційні Хрещенські купання. Про це повідомляє Кременчуцька міська рада.

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Цього ж дня, Благочинний Кременчуцького округу Полтавської єпархії Протоієрей Володимир Макогон, духовенство та віруючі УПЦ за багаторічною традицією пройшли Хресною ходою центральними вулицями міста, після чого провели обряд   Великого водосвяття.
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Подібні  молебні та традиційні купання були проведені в районі Демурівської човнової станції на Дніпрі та в районі Свято-Преображенського Храму на річці Сухий Кагамлик.
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Керівники міста на чолі з міським головою Віталієм Малецьким також взяли участь у Хрещенських обрядах. Вони привітали кременчужан з Великим православним святом та взяли участь у молебнях і обрядах освячення води .        

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