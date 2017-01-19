У Кременчуці відзначили Водохреща Хресною ходою та традиційними купаннями
19 січня у Кременчуці відзначили Хрещення Господнє —велике свято різдвяно-новорічного циклу.З нагоди свята зранку Єпископ Кременчуцький та Лубенський отець Ніколай правив урочисту службу на набережній Дніпра в районі річкового вокзалу та освятив воду у річці. Після чого відбулися традиційні Хрещенські купання. Про це повідомляє Кременчуцька міська рада.
Цього ж дня, Благочинний Кременчуцького округу Полтавської єпархії Протоієрей Володимир Макогон, духовенство та віруючі УПЦ за багаторічною традицією пройшли Хресною ходою центральними вулицями міста, після чого провели обряд Великого водосвяття.
Подібні молебні та традиційні купання були проведені в районі Демурівської човнової станції на Дніпрі та в районі Свято-Преображенського Храму на річці Сухий Кагамлик.
Керівники міста на чолі з міським головою Віталієм Малецьким також взяли участь у Хрещенських обрядах. Вони привітали кременчужан з Великим православним святом та взяли участь у молебнях і обрядах освячення води .
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:np.pl.ua@gmail.com, тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+