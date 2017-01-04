У Кременчуці відкрили ще один безкоштовний дитячо-юнацьких клуб
У Кременчуці, 3 січня відкрили черговий заклад позашкільної освіти “Аврора”, який входить до мережі Об’єднання дитячо-юнацьких клубів, та розташований за адресою, проспект Лесі Українки, 26. Про це повідомляють на сайті Кременчуцької міської ради.
У клубі «Аврора» працюватимуть гуртки вокального та прикладного мистецтва, а також кімната раннього розвитку.
На сьогоднішній день у Кременчуці працює 30 клубів за місцем проживання для дітей і підлітків. Ці заклади утримуються виключно за рахунок коштів міського бюджету, а відвідування гуртків різного спрямування для вихованців є абсолютно безкоштовним.
Як повідомляє Кременчуцька міська рада, минулого навчального року позашкільною освітою було охоплено до 7 тисяч кременчуцьких дітей. У Будинку дитячої та юнацької творчості різні творчі секції відвідувало близько 1030 вихованців, дитячо-юнацькі клуби за місцем проживання (ОДЮК) – понад 5 тисяч дітей
Більш детальну інформацію про графік роботи гуртків можна дізнатися за контактним телефоном: 3 -91 – 69. Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання працює з понеділка по п’ятницю із 14.00 годин до 19.30 годин, а в суботу – 10.00 годин до 15.00 годин.
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