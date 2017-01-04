2017 01 04 11:15:43

У Кременчуці відкрили ще один безкоштовний дитячо-юнацьких клуб

позашкільної освіти “Аврора”, який входить до мережі Об’єднання дитячо-юнацьких клубів, та розташований за адресою, проспект Лесі Українки, 26. Про це повідомляють на сайті Кременчуцької міської ради.

У Кременчуці, 3 січня відкрили черговий закладрозташований за адресою, проспект Лесі Українки, 26. Про це повідомляють

У клубі «Аврора» працюватимуть гуртки вокального та прикладного мистецтва, а також кімната раннього розвитку.

На сьогоднішній день у Кременчуці працює 30 клубів за місцем проживання для дітей і підлітків. Ці заклади утримуються виключно за рахунок коштів міського бюджету, а відвідування гуртків різного спрямування для вихованців є абсолютно безкоштовним.

Як повідомляє Кременчуцька міська рада, минулого навчального року позашкільною освітою було охоплено до 7 тисяч кременчуцьких дітей. У Будинку дитячої та юнацької творчості різні творчі секції відвідувало близько 1030 вихованців, дитячо-юнацькі клуби за місцем проживання (ОДЮК) – понад 5 тисяч дітей