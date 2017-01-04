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Освіта, Полтавщина, Суспільство



2017 01 04 11:15:43

У Кременчуці відкрили ще один безкоштовний дитячо-юнацьких клуб

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У Кременчуці, 3 січня відкрили черговий заклад позашкільної освіти “Аврора”, який входить до мережі Об’єднання дитячо-юнацьких клубів, та розташований за адресою, проспект Лесі Українки, 26. Про це повідомляють на сайті Кременчуцької міської ради.

У  клубі «Аврора» працюватимуть гуртки вокального та прикладного мистецтва, а також кімната раннього розвитку.

На сьогоднішній день у Кременчуці працює 30 клубів за місцем проживання для дітей і підлітків. Ці заклади утримуються виключно  за рахунок коштів міського бюджету, а відвідування гуртків різного спрямування для вихованців є абсолютно безкоштовним.

Як повідомляє Кременчуцька міська рада, минулого навчального року позашкільною освітою було охоплено до 7 тисяч кременчуцьких дітей. У  Будинку дитячої та юнацької творчості різні творчі секції відвідувало близько  1030 вихованців, дитячо-юнацькі клуби  за місцем проживання (ОДЮК) –  понад 5 тисяч дітей

Більш детальну інформацію про графік роботи гуртків можна дізнатися за контактним телефоном: 3 -91 – 69. Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання працює з понеділка по п’ятницю із 14.00 годин до 19.30 годин, а в  суботу – 10.00 годин до 15.00 годин.

 

 

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