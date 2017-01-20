2017 01 20 15:03:55

У Кременчуці відбудеться Всеукраїнський турнір з дзюдо

Юні спортсмени зі всієї України змагатимуться на Полтавщині.

27-28 січня у Кременчуці відбудеться відкритий Всеукраїнський турнір з дзюдо серед юнаків та дівчат 2004/2005 року народження пам’яті Михайла Тагірова. У змаганнях візьмуть участь спортсмени не лише з Полтавщини, а й з інших областей України, пише “Полтавщині Спорт”.

Змагання відбудуться на спортивній базі КСЄ «Легіон». Безпосередньо поєдинки розпочнуться 28 січня о 10:00.