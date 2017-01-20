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Полтавщина, Спорт



2017 01 20 19:25:38

У Кременчуці відбудеться всеукраїнський турнір з дзюдо

judo

27-28 січня у Кременчуці відбудеться відкритий Всеукраїнський турнір з дзюдо серед юнаків та дівчат 2004/2005 року народження пам’яті Михайла Тагірова. У змаганнях візьмуть участь спортсмени не лише з Полтавщини, а й з інших областей України.

Змагання відбудуться на спортивній базі КСЄ «Легіон». Безпосередньо поєдинки розпочнуться 28 січня о 10:00., повідомляє «Полтавщина Спорт»

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