2017 01 13 11:04:14

У Кременчуці відбудеться Мітинг з нагоди Дня Соборності України

22 січня відзначається День Соборності України. Сьогодні секретар Кременчуцької міської ради Юрій Гриценко провів оргкомітет з відзначення у Кременчуці Дня Соборності України. Юрій Гриценко поставив перед відповідними підрозділами виконавчого комітету завдання щодо організації заходів з нагоди цього державного свята, приведення територій, де вони проходитимуть, у належний санітарний стан та забезпечення громадського порядку.

Мітинг з нагоди Дня Соборності України відбудеться 20 січня 2017 року об 11.00 біля пам’ятника Т.Г. Шевченку. Після завершення заходу представники кременчуцької міської влади, громадських організацій покладуть квіти до пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні та могил учасників АТО. Загальноосвітні навчальні заклади організують покладання квітів до меморіальних дошок учасникам АТО, що знаходяться на їх будівлях. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.