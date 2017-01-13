У Кременчуці відбудеться Мітинг з нагоди Дня Соборності України
22 січня відзначається День Соборності України. Сьогодні секретар Кременчуцької міської ради Юрій Гриценко провів оргкомітет з відзначення у Кременчуці Дня Соборності України. Юрій Гриценко поставив перед відповідними підрозділами виконавчого комітету завдання щодо організації заходів з нагоди цього державного свята, приведення територій, де вони проходитимуть, у належний санітарний стан та забезпечення громадського порядку.
Мітинг з нагоди Дня Соборності України відбудеться 20 січня 2017 року об 11.00 біля пам’ятника Т.Г. Шевченку. Після завершення заходу представники кременчуцької міської влади, громадських організацій покладуть квіти до пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні та могил учасників АТО. Загальноосвітні навчальні заклади організують покладання квітів до меморіальних дошок учасникам АТО, що знаходяться на їх будівлях. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
До Дня Соборності України у бібліотеках міста будуть організовані тематичні виставки художньої та документальної літератури, проведення годин державності та історичної пам’яті. У закладах освіти та позашкільної освіти у рамках відзначення державного свята будуть проведені різні тематичні заходи, такі як: уроки пам’яті, виховні години, круглі столи з історії українського народу, його боротьбу за Соборність і Незалежність, вікторини, інформаційні години та тематичні бесіди, присвячені Дню Соборності України.
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