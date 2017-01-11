2017 01 11 14:48:10

У Кременчуці відбудеться міський конкурс вітальних листівок

Управлінням у справах сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуцької міської ради з 11 січня до 10 лютого проводиться міський конкурс вітальних листівок до дня Святого Валентина «Відкрий своє серце», повідомляють у міськраді.

До участі у ньому запрошують дітей, які навчаються в загальноосвітніх та позашкільних закладах міста.

Підсумки конкурсу підіб’ють серед трьох вікових груп: діти та підлітки від 6 до 9 років; діти та підлітки від 10 до 14 років; діти та підлітки від 15 до 18 років.

Вимоги до конкурсних робіт: валентинка може бути виконана у будь-якій техніці образотворчого або декоративно-ужиткового мистецтва і містити привітальний текст. Текст може бути написаний віршами або прозою. Валентинка повинна бути естетично та художньо оформлена.

Інформація про автора оформлюється додатково і повинна містити у собі:

– прізвище, ім’я, по батькові, вік автора;

– назву учбового або позашкільного закладу, де навчається;

– домашню адресу та контактний телефон.

Переможців конкурсу визначатиме журі (І-ІІІ місця відповідно у трьох вікових категоріях). Вони будуть нагороджені грамотами та подарунками.

Роботи надсилати до 10 лютого 2016 року за адресою: м. Кременчук, площа Перемоги, 2, к. 522. Телефон для довідок: 2-20-89.