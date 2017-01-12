2017 01 12 15:21:26

У Кременчуці судитимуть ув’язненого колонії та його спільника за контрабанду прекурсорів

Працівники прокуратури Полтавської області затвердили та направили до Автозаводського районного суду Кременчука для розгляду по суті обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо ув’язненого Кременчуцької виправної колонії № 69 та його пособника за контрабанду прекурсорів ( речовини, котрі використовуються при виготовленні, виробництві чи переробці наркотичних засобів і психотропних речовин) . Про це повідомив прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури області Сергій Лапоногов.

За його словами, влітку 2016 року 35-річний кременчужанин, відбуваючи покарання в колонії за крадіжку, телефоном замовив з Іспанії 300 таблеток, що містили у своєму складі псевдоефедрин. Надіслати їх він попросив на адресу свого знайомого з Кременчука.

«Замовлення жителька Іспанії надіслала посилкою з побутовими речами та продуктами харчування, заздалегідь приховавши таблетки в упаковці з печивом. Проте, коли спільник намагався отримати надіслане в одному з відділень компанії експрес-доставки, його затримали правоохоронці», – розповів прокурор.

Довідково: протиправні дії обвинувачених кваліфіковані за ч. ч. 3, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 305 та ч. 3 ст. 311 (контрабанда та незаконне придбання прекурсорів, вчинені за попередньою змовою групою осіб) КК України.