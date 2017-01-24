2017 01 24 14:41:50

У Кременчуці створюють умови для розвитку підприємницької діяльності

У Кременчуці планують додатково встановити 21 тимчасову споруду для провадження підприємницької діяльності.

На цьому наголосили під час проведення засідання робочої групи з питань реалізації Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», що відбулося під головуванням першого заступника міського голови Володимира Пелипенка.

На заході обговорили зміни до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 31 травня 2011 року «Про затвердження Правил розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Кременчука», що планують винести на розгляд депутатів міської ради та на підставі яких надаватиметься дозвіл на розміщення таких об’єктів господарювання. Отже, за умови прийняття змін до регуляторного акту в місті виникне можливість збільшити кількість робочих місць на 3%.

Зокрема, передбачається, що нові споруди розміщуватимуться за такими адресами:

– по вул. Героїв України, в районі будинку № 17 (ТС для реалізації преси та тютюнових виробів);

– по вул. Першотравневій, в районі будинку № 39 (ТС для реалізації преси та тютюнових виробів);

– по вул. Першотравневій, в районі будинку № 17/2 (ТС для реалізації преси та тютюнових виробів);

– на перехресті вул. Ярмаркової та вул. Маршала Говорова (дві зблоковані ТС для реалізації непродовольчих товарів та реалізації побутової техніки, для реалізації непродовольчих товарів);

– по набережній Лейтенанта Дніпрова, в районі будинку № 46 (ТС для торгівлі хлібом та хлібобулочними виробами);

– по пров. О.Кошового, в районі будинку № 7 (ТС по виготовленню верхнього одягу);

– по вул.Гвардійській, в районі ринку (ТС по ремонту одягу та надання послуг населенню);

– по просп. Лесі Українки, в районі будинку № 37, (ТС для виготовлення ключів);

– по просп. Лесі Українки, в районі будинку № 56 (ТС побутового призначення з ремонту взуття);

– у сквері Ціолковського по вул. Харківській (ТС – кав`ярня);

– по просп. Свободи, 174, в районі оптової бази № 2 (ТС для торгівлі продовольчими товарами та організації громадського харчування);

– по вул. Велика набережна, в районі будинку № 11 (ТС для торгівлі хлібом та хлібобулочними виробами);

– по просп. Лесі Українки, в районі зупинки «Аврора» (ТС з реалізації спецій та чаю);

– по вул. Вадима Пугачова, в районі будинку № 21 (ТС побутового призначення для ремонту побутової техніки);

– по вул. Республіканській, в районі будинку № 50 по вул. Правобережній (ТС для ремонту побутової техніки, виготовленню ключів та реалізації супроводжуючих побутових товарів);

– по вул. Вадима Пугачова, в районі будинків № 13 та № 19 (ТС для надання побутових послуг);

– по вул. Ярмарковій, в районі учбових корпусів № 13 та № 14 КДПУ (ТС для реалізації продовольчих товарів);

– по вул. Небесної Сотні, 39 (дві зблоковані ТС – кав`ярні).