MENU
Культура, Полтавщина, Суспільство



2017 01 24 10:27:21

У Миргороді відбувся другий етап дитячо-юнацької військово-патріотичної гри “Сокіл”

znimok-ekranu-24-01-17-102013

У Центрі естетичного виховання відбувся другий мистецький етап дитячо-юнацької військово-патріотичної гри “Сокіл” (“Джура”) “Варта” “У колі друзів”. У  дружній атмосфері учасники змагань з’ясовували, яка з команд є найбільш артистичною, хто підготував найкращі сценічні костюми та придумав найоригінальніший сценарій тематичної постановки. Про це повідомляють на сайті Миргородської міської ради.

Перед початком змагань до хлопців та дівчат, а також їхніх наставників з побажаннями вдалих виступів звернулася начальник відділу освіти Тетяна Колибельник. Вона подякувала дітям за відповідальне ставлення до конкурсу, за їх активність та завзяття. А ще разом з методистом міського методкабінету Іриною Шевченко вручила нагороди переможцям І етапу гри у номінаціях “Стрільба з пневматичної гвинтівки” та “Відун”.

Для дітей участь у грі “Сокіл” (“Джура”) – це не тільки можливість проявити себе – спритного, розумного, талановитого, артистичного. Це ще й привід відкрити для себе козацьку минувшину, дізнатися дещо більше, ніж написано в шкільному підручникові з історії.

За  рішенням журі, переможцями  ІІ етапу військово-патріотичної гри “Сокіл” (“Джура”) стали: ІІІ місце –  рій “Спритні стежі” (команда 9 школи), ІІ сходинку посів рій “Соколята” (команда спец. школи №5),  І – рій “Січовики” загальноосвітньої школи №1. Третій, заключний етап гри відбудеться уже навесні. За результатами трьох етапів визначать головного переможця патріотичних змагань.

Мітки:

Loading...

50 queries in 0,484 seconds.